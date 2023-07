Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lindt: résultat net de 204,5 millions de francs suisses information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 12:10

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé organiquement de +10,1% à 2,09 milliards de francs suisses au premier semestre 2023 (hors Russie).



Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a augmenté à 255,0 millions de francs suisses, tandis que la marge d'EBIT a progressé à 12,2%.



' Cependant, en raison de nouvelles augmentations des coûts des matières premières et d'investissements plus importants dans les activités de marketing, nous ne prévoyons pas que cette tendance se poursuive dans la même mesure au second semestre de 2023 ' indique le groupe.



Le résultat net s'est élevé à 204,5 millions de francs suisses au premier semestre 2023 (exercice précédent: 138,4 millions de francs suisses).



Les perspectives pour l'exercice 2023 ont été revues à la hausse pour refléter une croissance des ventes de l'ordre de 7 à 9% et une augmentation de la marge bénéficiaire de 30 à 50 points de base.



Pour les années à venir, le Groupe continue de réitérer ses objectifs de croissance des ventes à moyen et long terme de 6 à 8% avec une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.