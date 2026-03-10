 Aller au contenu principal
Lindt affirme que les consommateurs de médicaments amaigrissants mangent plus de chocolat, et non moins
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les fabricants de médicaments au paragraphe 3, les commentaires du directeur général aux paragraphes 4-5 et 8) par John Revill et Danny Callaghan

Les ventes de chocolat augmentent plus rapidement chez les utilisateurs américains de médicaments amaigrissants GLP-1 que dans le reste de la population, a déclaré mardi le chocolatier suisse Lindt & Spruengli LISN.S , citant des données qui contredisent les prévisions selon lesquelles les médicaments réduiraient la demande de confiserie.

La société a déclaré qu'une étude interne, basée sur les données de février de l'étude de marché Circana, a révélé que 15 % des ménages américains utilisent des GLP-1, ce qui représente 17,5 % des ventes de chocolat. Les GLP-1 comprennent des médicaments amaigrissants tels que

NOVOb.CO Ozempic de Novo Nordisk et <LLY.N > Mounjaro d'Eli Lilly. Les consommateurs qui réduisent leur consommation de produits riches en calories, tels que les pâtes, les pizzas et les chips, sont toujours à la recherche d'une certaine forme de plaisir, a déclaré Adalbert Lechner, directeur général, lors d'une conférence de presse mardi. "Ils se tournent vers des produits haut de gamme. Moins, c'est plus - de petites récompenses avec des moments de bonheur plutôt que des grignotages inconsidérés", a déclaré M. Lechner." Lindt, qui fabrique des lapins de Pâques en chocolat, a déclaré que les ventes américaines de chocolat haut de gamme ont augmenté de près de 17 % chez les utilisateurs de GLP-1 en 2025, contre une hausse de 6,5 % chez les non-utilisateurs de GLP-1.

Les analystes de Berenberg s'attendaient à ce que l'introduction des médicaments oraux GLP-1 pour la perte de poids ait un effet négatif sur l'industrie alimentaire, en particulier sur la confiserie, au cours des prochaines années. Ils prévoyaient une baisse des volumes de ventes de 0,9 point de pourcentage pour Lindt en 2027. Lechner a ajouté qu'il ne voyait pas les médicaments GLP-1 comme une menace pour les activités futures . Il s'attend à ce que les approbations réglementaires en Europe, qui sont attendues prochainement, aient un impact similaire sur le comportement des consommateurs qu'aux États-Unis.

Les pilules de GLP-1 devraient élargir l'utilisation de ces médicaments à d'autres patients que les utilisateurs de produits injectables, notamment à un plus grand nombre d'hommes et de patients plus jeunes, car les médicaments oraux devraient permettre une perte de poids moins radicale que leurs équivalents injectables.

