Linde: résultat net ajusté trimestriel en hausse de 4% information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 12:12









(Zonebourse.com) - Linde a publié des résultats en progression au deuxième trimestre 2025, avec un résultat net ajusté en hausse de 4 % sur un an, à 1 937 millions de dollars, soutenu par une progression des marges (marge opérationnelle ajustée à 30,1 %, contre 29,3 % un an plus tôt) et une bonne maîtrise des coûts (charges SG&A stables malgré l'inflation, à 10,2 % du chiffre d'affaires).



Le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 8 495 millions de dollars, en hausse de 3 %, tiré principalement par les régions Amériques et EMEA. L'EBITDA ajusté atteint 3 351 millions de dollars, en progression de 4 %, soit 39,4 % des ventes, contre 38,8 % un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort à 4,09 dollars, en hausse de 6 % sur un an et légèrement supérieur aux attentes.



Le free cash-flow s'élève à 954 millions de dollars, contre 796 millions un an plus tôt, soutenu par une génération de trésorerie en amélioration malgré des investissements accrus dans les capacités industrielles.



Linde maintient sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2025, comprise entre 16,30 et 16,50 dollars, soit une croissance attendue de 5 à 6 % par rapport à 2024, hors effet de change.



La société anticipe une poursuite de l'amélioration de ses marges grâce à une discipline opérationnelle et à une demande soutenue dans ses principaux marchés.



En préouverture, le titre progresse de 1,2% à New York.





Valeurs associées LINDE 460,2600 USD NASDAQ -1,28%