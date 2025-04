Linde: renforce ses liens avec Samsung en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - La société Linde indique qu'elle va accroître sa fourniture de gaz atmosphériques, de procédé et de spécialité ultra-haute pureté au complexe de fabrication de semi-conducteurs de classe mondiale de Samsung à Pyeongtaek, en Corée du Sud.



Linde est d'ailleurs le principal fournisseur de gaz industriels du site de Samsung à Pyeongtaek et y exploite déjà plusieurs unités sur site fournissant des gaz essentiels.



En vertu d'un nouvel accord, Linde construira, possédera et exploitera une huitième unité de séparation des gaz de l'air sur site, afin de fournir de l'azote, de l'oxygène et de l'argon.



Linde fournira également de l'hydrogène à Samsung à partir de ses installations de production d'hydrogène déjà en place.



Le début des livraisons est prévu pour la mi-2026.



'La technologie de pointe de Linde est conçue pour garantir que nos gaz respectent les normes de pureté élevées exigées pour la fabrication de semi-conducteurs. Nous avons hâte de continuer à fournir des solutions innovantes pour soutenir cette installation de classe mondiale', a commenté B.S. Sung, président de Linde Korea.







Valeurs associées LINDE 448,0000 USD NASDAQ -0,09%