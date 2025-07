Linde: investit dans deux nouvelles unités pour le spatial US information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 12:20









(Zonebourse.com) - Linde annonce renforcer sa présence dans l'industrie spatiale américaine avec deux nouveaux contrats de fourniture de gaz industriels pour des lancements de fusées.



À Mims (Floride), son site sera étendu pour produire davantage d'oxygène et d'azote liquides, avec un démarrage prévu au 1er trimestre 2027.



Par ailleurs, Linde construira une nouvelle unité de séparation des gaz à Brownsville (Texas), opérationnelle début 2026, afin d'alimenter les activités spatiales locales.



'Linde est fière de soutenir ce secteur en pleine croissance', a indiqué Sanjiv Lamba, le p.-d.g.





