Linde: BPA en hausse de 11% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Linde publie au titre des trois derniers mois de 2024, un BPA ajusté en hausse de 11% à 3,97 dollars (+13% hors effets de change), avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 2,5 points à 29,9% pour des revenus stables à 8,3 milliards de dollars (+2% en sous-jacent).



'Linde a une fois de plus enregistré des résultats de premier ordre en 2024, et ce malgré un environnement difficile, reflétant la résilience de notre modèle et l'exécution exceptionnelle de nos employés', commente Sanjiv Lamba, le CEO du groupe de gaz industriels.



Fort d'un carnet de commandes de projets de 10,4 milliards de dollars, Linde prévoit pour 2025 un BPA ajusté entre 16,15 et 16,55 dollars, à comparer à 15,51 dollars engrangés en 2024 (soit une croissance attendue de 8 à 11% hors effets de change).





Valeurs associées LINDE 424,40 EUR XETRA -2,48%