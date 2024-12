Linde: à nouveau inclus dans le DJSI World information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir été inclus dans le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) pour la vingt-deuxième année consécutive, ainsi que dans le DJSI North America.



Le DJSI World regroupe les leaders mondiaux en matière de durabilité, représentant les 10 % des plus grandes entreprises du S&P Global Broad Market Index.



L'inclusion se base sur des critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme, identifiés par S&P Global à travers son évaluation annuelle de durabilité, le Corporate Sustainability Assessment (CSA).



Linde a obtenu le meilleur score parmi les entreprises de gaz industriels dans le CSA 2024 et se classe dans le 99e percentile de son groupe de pairs, et dans le 100e percentile pour la catégorie Environnement.







Valeurs associées LINDE 407,60 EUR XETRA -0,73%