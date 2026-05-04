Linda Li nommée PDG de SMCP en Amérique du Nord
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:23
Linda Li, qui doit rejoindre le comité exécutif de la société, a été recrutée en tant que PDG pour le continent nord-américain afin d'aider SMCP à poursuivre le déploiement de sa stratégie autour de plusieurs axes, reposant sur le développement de son réseau, la poursuite de sa politique de vente au prix fort ( full-price ), l'accélération du modèle omnicanal et la désirabilité de ses marques.
Avec 16% du C.A. réalisé dans la région Amériques, la zone est un moteur dynamique de l'activité du groupe, où il affichait 210 points de vente, contre 226 fin 2024, à la fois détenus en propre et exploités via des partenariats.
Le groupe a récemment pâti de la fermeture de ses corners dans les grands magasins Hudson's Bay au Canada, qui devraient être remplacés par un nouveau partenariat local.
Avant de rejoindre SMCP, Linda Li occupait la tête de COS, l'enseigne milieu/haut de gamme de H&M, en Amérique du Nord. Elle avait passé, avant cela, plusieurs années au sein du confectionneur suédois, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de directrice marketing et communication et de directrice e-commerce pour la région.
Diplômée de Harvard et de la Harvard Business School, elle avait débuté sa carrière au sein du Boston Consulting Group.
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