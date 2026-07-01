Lime, soutenue par Uber, lève 167 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lime LIME.O , soutenue par Uber

UBER.N , a levé 167 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une liste croissante d’entreprises qui profitent d’un marché en pleine reprise pour leurs nouvelles cotations.

L’entreprise, anciennement connue sous le nom de Neutron Holdings, a vendu 6,68 millions d’actions à 25 dollars chacune, soit le point médian de la fourchette de prix annoncée, comprise entre 24 et 26 dollars par action. Le marché des nouvelles introductions en bourse a retrouvé son élan après une période de volatilité déclenchée par le conflit entre l’Iran , les entreprises relançant leurs projets d’introduction en bourse alors que la résilience des marchés boursiers et une série d’introductions très médiatisées stimulent l’appétit des investisseurs.

Fondée en 2017, Lime est une entreprise basée à San Francisco, en Californie, qui propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques dans plus de 230 villes à travers le monde.

La demande pour ses services a bondi, les navetteurs, en particulier dans les centres urbains densément peuplés, se tournant de plus en plus vers les vélos et trottinettes électriques en libre-service pour leurs trajets courts, attirés par leur faible coût et leur commodité.

Son chiffre d’affaires de 886,7 millions de dollars en 2025 a enregistré une hausse de près de 30 % par rapport aux 686,6 millions de dollars déclarés l’année précédente. La perte nette s’est creusée, passant de 33,9 millions de dollars à 59,3 millions de dollars sur la même période.

Uber a mené un tour de table en 2020 pour Lime et a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'actions à hauteur de 20 millions de dollars dans le cadre de cette offre. Une part importante du chiffre d'affaires de Lime provient de son partenariat avec Uber, dont l'application de VTC propose les trottinettes de Lime comme option de transport.

Lime, qui évolue dans un secteur caractérisé par des coûts d’exploitation élevés et des obstacles réglementaires, était valorisée à 2,4 milliards de dollars en 2019 avant que la pandémie ne déclenche un ralentissement brutal, réduisant sa valorisation à environ 510 millions de dollars en 2020, selon les informations relayées par les médias à l’époque.

La société devrait faire son entrée sur le Nasdaq mercredi sous le symbole boursier "LIME". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies figurent parmi les chefs de file de l’opération.