Lime dépose une demande d'introduction en bourse à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte)

Lime, qui exploite un réseau de vélos et de trottinettes électriques et bénéficie du soutien d'Uber Technologies UBER.N , a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La start-up basée à San Francisco n'a pas révélé les conditions de l'offre dans son dossier et a déposé sa demande sous le nom de Neutron Holdings.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a rebondi après un ralentissement en début d'année lié à la volatilité des marchés boursiers et à la guerre au Moyen-Orient. De nombreux secteurs cherchent désormais à tirer parti de l'enthousiasme croissant des investisseurs.

Plusieurs fournisseurs d'infrastructures d'IA, des start-ups du secteur de la défense et des entreprises de biotechnologie ont récemment déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis, soulignant la demande refoulée sur le marché des introductions en bourse.

Goldman Sachs et J.P. Morgan figurent parmi les banques garantes de l'offre. La société a l'intention de s'introduire au Nasdaq sous le symbole boursier "LIME".