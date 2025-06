Lilly va lancer le stylo Mounjaro en Inde, alors que la rivalité avec Novo s'intensifie sur le méga-marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 1, ajout de détails sur Novo Nordisk et Eli Lilly)

L'autorité indienne de régulation des médicaments a approuvé jeudi le lancement de stylos injecteurs pré-remplis de Mounjaro, le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N pour la perte de poids, donnant à l'entreprise plus d'options pour concurrencer le Wegovy de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO , récemment lancé sur le marché. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, présente des taux d'obésité élevés et le deuxième plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 2. Selon l'Atlas de la Fédération mondiale de l'obésité, environ 11 % des adultes indiens devraient devenir obèses d'ici 2035. Voici les fabricants de médicaments locaux et internationaux qui lorgnent également sur le marché indien et cherchent à introduire des produits concurrents au médicament de Lilly:

NOVO NORDISK

Le fabricant danois a lancé son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, en Inde le 24 juin, trois mois après qu'Eli Lilly a commencé à commercialiser son produit rival, Mounjaro. L'ingrédient actif de Wegovy est le semaglutide, dont le brevet devrait expirer en 2026 en Inde. Wegovy et Mounjaro de Lilly appartiennent à la même classe de traitements appelés agonistes du GLP-1, dont la popularité a grimpé en flèche à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné une pénurie d'approvisionnement. Les médicaments GLP-1 imitent une hormone intestinale qui aide à contrôler le taux de sucre dans le sang et à ralentir la digestion, ce qui permet de se sentir rassasié plus longtemps.

ELI LILLY

Lilly a commencé à vendre Mounjaro en Inde fin mars pour le traitement du diabète et de l'obésité, devançant ainsi son rival Novo sur le marché. Les doses disponibles étaient des flacons de 2,5 mg et de 5 mg.

Jeudi, Mounjaro KwikPen - à usage hebdomadaire - a été approuvé par l'Organisation centrale de contrôle des médicaments pour six dosages de 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg.

SUN PHARMA

Sun Pharmaceutical SUN.NS , le plus grand fabricant indien de médicaments en termes de revenus, développe son propre traitement GLP-1, l'utreglutide, pour la perte de poids et le diabète de type 2. Le fabricant de médicaments a déclaré au début du mois qu'il prévoyait de lancer le médicament dans les quatre à cinq prochaines années.

BIOCON

Le fabricant indien de médicaments Biocon BION.NS développe sa propre version du Wegovy de Novo, car le médicament devrait perdre son exclusivité l'année prochaine sur les marchés émergents tels que l'Inde, le Brésil, le Mexique et l'Arabie Saoudite.

ZYDUS LIFESCIENCES

La société indienne Zydus Lifesciences ZYDU.NS développe la version générique du semaglutide et prévoit de lancer le médicament après l'expiration de son brevet en Inde.

CIPLA

Cipla CIPL.NS , troisième fabricant indien de médicaments en termes de chiffre d'affaires, fait partie des fabricants indiens qui produisent des versions moins chères du Wegovy de Novo. Cipla a également déclaré qu'elle était ouverte à un partenariat avec Lilly pour commercialiser Mounjaro en Inde.

DR. REDDY'S

Dr. Reddy's REDY.NS a déclaré qu'il prévoyait de lancer des versions génériques du semaglutide sur tous les marchés à l'expiration du brevet de Novo.

LUPIN

L'indien Lupin LUPN.NS est un autre fabricant de médicaments génériques qui cherche à s'emparer d'une part du marché florissant du traitement de l'obésité avec sa propre version du Wegovy de Novo.

NATCO, MANKIND PHARMA, AUROBINDO PHARMA

Selon les médias, les sociétés indiennes Natco Pharma NATP.NS , Mankind Pharma MNKI.NS et Aurobindo Pharma ARBN.NS sont également en train de développer des versions moins chères du Wegovy de Novo. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.