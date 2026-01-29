Lilly signe un accord de 1,93 milliard de dollars avec Repertoire pour des thérapies auto-immunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N s'associe à Repertoire Immune Medicines dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 1,93 milliard de dollars afin de développer des thérapies pour de multiples maladies auto-immunes, a déclaré jeudi la biotech basée dans le Massachusetts.

Repertoire recevra 85 millions de dollars d'avance et jusqu'à 1,84 milliard de dollars supplémentaires pour certaines étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes.

Les deux sociétés s'efforceront de mettre au point des traitements permettant de restaurer le système immunitaire et d'obtenir une rémission durable de la maladie, sans la suppression immunitaire généralisée que l'on observe couramment avec les thérapies actuelles .

Lilly aura également accès à la plateforme Decode de Repertoire, qui étudie la manière dont un type de globules blancs appelés lymphocytes T reconnaissent et se lient à des cibles spécifiques sur les cellules malades, ce qui permet d'identifier des candidats thérapeutiques potentiels.

Le mois dernier, Repertoire a annoncé un partenariat avec Pfizer PFE.N pour aider à développer des thérapies potentielles à base de cellules T pour le cancer avancé de la prostate en utilisant la plateforme Decode.

Selon les termes de l'accord avec Lilly, Repertoire dirigera la collaboration jusqu'à la découverte précoce, et Lilly dirigera le développement clinique, la fabrication, les affaires réglementaires et la commercialisation.

Lilly a activement élargi sa présence en immunologie par le biais de transactions et d'acquisitions, dont l'achat de Morphic Holding pour 3,2 milliards de dollars en 2024, afin de renforcer son portefeuille de maladies inflammatoires de l'intestin.

Son portefeuille actuel en immunologie comprend des médicaments tels qu'Olumiant, Taltz et Omvoh pour traiter des affections telles que l'arthrite, la perte de cheveux causée par le système immunitaire, les maladies inflammatoires de la peau comme le psoriasis et les maladies chroniques de l'intestin, notamment la colite ulcéreuse.

Le fabricant de médicaments ne se contente pas de ses médicaments phares contre la perte de poids et le diabète, Zepbound et Mounjaro, pour assurer sa croissance.