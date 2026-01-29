 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lilly signe un accord de 1,93 milliard de dollars avec Repertoire pour des thérapies auto-immunes
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N s'associe à Repertoire Immune Medicines dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 1,93 milliard de dollars afin de développer des thérapies pour de multiples maladies auto-immunes, a déclaré jeudi la biotech basée dans le Massachusetts.

Repertoire recevra 85 millions de dollars d'avance et jusqu'à 1,84 milliard de dollars supplémentaires pour certaines étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes.

Les deux sociétés s'efforceront de mettre au point des traitements permettant de restaurer le système immunitaire et d'obtenir une rémission durable de la maladie, sans la suppression immunitaire généralisée que l'on observe couramment avec les thérapies actuelles .

Lilly aura également accès à la plateforme Decode de Repertoire, qui étudie la manière dont un type de globules blancs appelés lymphocytes T reconnaissent et se lient à des cibles spécifiques sur les cellules malades, ce qui permet d'identifier des candidats thérapeutiques potentiels.

Le mois dernier, Repertoire a annoncé un partenariat avec Pfizer PFE.N pour aider à développer des thérapies potentielles à base de cellules T pour le cancer avancé de la prostate en utilisant la plateforme Decode.

Selon les termes de l'accord avec Lilly, Repertoire dirigera la collaboration jusqu'à la découverte précoce, et Lilly dirigera le développement clinique, la fabrication, les affaires réglementaires et la commercialisation.

Lilly a activement élargi sa présence en immunologie par le biais de transactions et d'acquisitions, dont l'achat de Morphic Holding pour 3,2 milliards de dollars en 2024, afin de renforcer son portefeuille de maladies inflammatoires de l'intestin.

Son portefeuille actuel en immunologie comprend des médicaments tels qu'Olumiant, Taltz et Omvoh pour traiter des affections telles que l'arthrite, la perte de cheveux causée par le système immunitaire, les maladies inflammatoires de la peau comme le psoriasis et les maladies chroniques de l'intestin, notamment la colite ulcéreuse.

Le fabricant de médicaments ne se contente pas de ses médicaments phares contre la perte de poids et le diabète, Zepbound et Mounjaro, pour assurer sa croissance.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 023,400 USD NYSE -1,44%
PFIZER
25,865 USD NYSE -2,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Un écran affiche le logo de Nokia Corporation sur le parquet de la Bourse de New York
    Nokia va remplacer sa présidente du conseil d'administration
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:20 

    Le groupe finlandais Nokia a annoncé jeudi la départ de sa présidente du conseil ‍d'administration Sari Baldauf et a proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer, après que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ‌ses objectifs de bénéfice trimestriel, ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm
    H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:19 

    Le distributeur suédois de mode ‍H&M a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de ‌son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a ​déclaré que les ventes en ⁠décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies ⁠locales.

  • Le logo du groupe suisse ABB, spécialisé dans les technologies de l'énergie et l'automatisation, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise à Zurich
    ABB confiant pour 2026, lance un programme de rachat d’actions de $2 mds
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:18 

    ABB a déclaré jeudi être confiant pour 2026, après avoir publié ‍des résultats du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d’actions ‌de deux milliards de dollars (1,67 milliard d'euros). ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Cointreau sont exposées au Carre Cointreau, dans la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers
    Rémy Cointreau grimpe en Bourse, renoue avec la croissance au T3 grace aux USA
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:16 

    Rémy Cointreau grimpe en Bourse jeudi après avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de ‍l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank