Lilly progresse après le lancement du stylo Mounjaro en Inde

13 août - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 1,4 % à 648,59 $ avant bourse

** LLY lance en Inde un stylo injecteur facile à utiliser pour son médicament phare pour la perte de poids, Mounjaro

** Le prix du médicament est de 14 000 roupies (160,03 $) et de 17 500 roupies (200,03 $) pour les doses initiales de 2,5 mg et 5 mg, respectivement

** Le Wegovy, le médicament amaigrissant du concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO , coûte 17 345 roupies (198,26 $) par mois pour ses doses les plus faibles de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg

** Le médicament de LLY, Mounjaro Kwikpen, est disponible en six dosages - 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg - et le prix est calculé pour un mois d'approvisionnement.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 17,2 % depuis le début de l'année

(1 $ = 87,4850 roupies indiennes)