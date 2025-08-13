Lilly lance le stylo Mounjaro en Inde à 160 dollars pour la dose initiale, renforçant ainsi la rivalité avec Novo

par Rishika Sadam et Kashish Tandon

Eli Lilly LLY.N a lancé mercredi le stylo injecteur facile à utiliser de son médicament phare pour la perte de poids Mounjaro au prix de 14 000 roupies (près de 160 dollars) pour la dose initiale de 2,5 mg en Inde, intensifiant ainsi la concurrence avec Novo Nordisk NOVOb.CO .

Lilly a déclaré en juin avoir reçu l'approbation de l'autorité indienne de réglementation des médicaments pour son Mounjaro Kwikpen à prise unique hebdomadaire, deux jours après que Novo Nordisk ait lancé Wegovy en doses multiples dans un stylo similaire.

Mounjaro Kwikpen est disponible en six dosages - 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg - avec des prix calculés pour un mois d'approvisionnement.

Les deux doses les plus faibles sont respectivement vendues au prix de 14 000 et 17 500 roupies, tandis que les doses de 7,5 mg et 10 mg coûtent 22 000 roupies. Les doses de 12,5 mg et 15 mg coûtent 27 500 roupies, a indiqué la société.

"Si nous regardons les prix des doses les plus élevées de Mounjaro et de Wegovy, il apparaît (que le prix de) Mounjaro est attractif et compétitif", a déclaré Vishal Manchanda de Systematix Institutional Equities.

Les doses les plus faibles de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg de Wegovy coûtent 17 345 roupies par mois, et les doses les plus élevées de 1,7 mg et 2,4 mg coûtent 24 280 roupies et 26 015 roupies par mois, respectivement.

Lilly a commencé à vendre Mounjaro en Inde fin mars pour le traitement du diabète et de l'obésité en flacons de 2,5 mg et 5 mg. Les deux médicaments ont fait l'objet d'une forte demande depuis lors, les ventes en juillet ayant doublé d'un mois sur l'autre.

Ces médicaments appartiennent à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1, qui aident à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion, ce qui permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps.

(1 $ = 87,6650 roupies indiennes)