Lilly investit 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans ses sites de production de l'Indiana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi qu'elle allait investir 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans deux de ses trois sites de l'Indiana, portant ainsi à plus de 21 milliards de dollars le montant total des investissements réalisés par l'entreprise dans cet État depuis 2020.
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