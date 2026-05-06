Lilly investit 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans ses sites de production de l'Indiana

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Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi qu'elle allait investir 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans deux de ses trois sites de l'Indiana, portant ainsi à plus de 21 milliards de dollars le montant total des investissements réalisés par l'entreprise dans cet État depuis 2020.