Lilly et Repertoire concluent un accord de 1,93 milliard de dollars pour développer des thérapies auto-immunes

Le fabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N s'associe à Repertoire Immune Medicines dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 1,93 milliard de dollars afin de développer des thérapies pour de multiples maladies auto-immunes, a déclaré jeudi la biotech basée dans le Massachusetts.

Repertoire recevra 85 millions de dollars d'avance et jusqu'à 1,84 milliard de dollars supplémentaires pour certaines étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes.

Les deux sociétés s'efforceront de mettre au point des traitements permettant de restaurer le système immunitaire et d'obtenir une rémission durable de la maladie, sans la suppression immunitaire généralisée que l'on observe couramment avec les thérapies actuelles.

Lilly aura accès à la plateforme Decode de Repertoire, qui étudie la façon dont un type de globules blancs appelés lymphocytes T reconnaissent et se lient à des cibles spécifiques sur les cellules malades.

"Decode fournit les informations que nous convertissons ensuite en une protéine thérapeutique", a déclaré Torben Nissen, directeur général de Repertoire, à Reuters.

La société s'est associée à plusieurs grands fabricants de médicaments, dont Bristol Myers Squibb BMY.N et Roche's

ROG.S Genentech, dans le cadre de programmes sur les maladies auto-immunes, et s'est récemment associée à Pfizer

PFE.N pour développer des thérapies potentielles à base de cellules T pour le cancer de la prostate à un stade avancé.

Selon les termes de l'accord avec Lilly, Repertoire dirigera la collaboration jusqu'à la découverte précoce, et Lilly dirigera le développement clinique, la fabrication, les affaires réglementaires et la commercialisation.

Torben Nissen a déclaré que la société avait des programmes pour aider à découvrir et à développer des thérapies contre de nombreuses tumeurs solides, telles que le cancer du poumon, du sein, de la tête et du cou.

Lilly a activement élargi son empreinte en immunologie par le biais de transactions et d'acquisitions, dont l'achat de Morphic Holding pour 3,2 milliards de dollars en 2024, afin de renforcer son portefeuille de maladies inflammatoires de l'intestin.

Son portefeuille actuel en immunologie comprend des médicaments tels que Olumiant, Taltz et Omvoh pour traiter des affections telles que l'arthrite, la perte de cheveux causée par le système immunitaire, les maladies inflammatoires de la peau comme le psoriasis et les maladies chroniques de l'intestin, y compris la colite ulcéreuse.

Le fabricant de médicaments ne se contente pas de ses médicaments phares contre la perte de poids et le diabète, Zepbound et Mounjaro, pour assurer sa croissance.