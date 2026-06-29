Lilly et Regeneron sélectionnées pour un programme américain visant à accélérer l'examen des nouvelles usines de production, selon CNBC

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a sélectionné Eli Lilly LLY.N , Regeneron REGN.O et cinq autres entreprises pour participer à un programme pilote visant à accélérer l'examen des nouvelles installations de fabrication pharmaceutique nationales, a rapporté lundi CNBC, citant un porte-parole de la FDA.

Lilly, Regeneron, Amneal AMRX.O , Cellares, Fujifilm Biotechnologies, Kriya Therapeutics et Kyowa Kirin 4151.T participeront au programme pilote « PreCheck » de la FDA, précise le reportage, citant Benjamin Nichols, de la FDA.

Ce programme permettra aux autorités de réglementation de commencer à examiner les nouvelles installations de fabrication dès leur construction afin de détecter et de corriger tout problème éventuel, ce qui, selon les estimations de la FDA, pourrait faire gagner jusqu’à 14 mois aux entreprises, précise le reportage.

Cette initiative intervient alors que des laboratoires pharmaceutiques, notamment Lilly et Regeneron, s’engagent à investir des milliards pour relocaliser davantage leur production aux États-Unis, suite à la pression exercée par le président Donald Trump.

Les laboratoires pharmaceutiques ont également accepté en avril de réduire considérablement les prix de leurs médicaments destinés au programme gouvernemental Medicaid, destiné aux personnes à faibles revenus, en échange d’une exemption de trois ans des droits de douane sur les importations de médicaments.

La FDA a sélectionné le site de Lilly à Lebanon, dans l’Indiana, qui produira les principaux ingrédients des pilules et des injections amaigrissantes, ainsi que celui de Regeneron à Saratoga Springs, dans l’État de New York, précise le rapport.

Le programme PreCheck prévoit une approche en deux phases visant à faciliter la mise en place de nouvelles installations de fabrication de médicaments aux États-Unis.

La première phase prévoit des échanges plus fréquents avec la FDA, notamment concernant la conception des installations, leur construction et la phase de pré-production.

La deuxième phase faciliterait l’organisation de réunions préalables au dépôt de la demande et la fourniture de retours d’information précoces afin de rationaliser le développement des processus de fabrication et de contrôle qualité.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.