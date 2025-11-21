Lilly et Novo Nordisk soutiennent des programmes directs aux employeurs afin d'élargir l'accès aux médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré vendredi qu'il prévoyait de lancer un modèle de soins de l'obésité axé sur l'employeur au début de l'année prochaine, dans le but d'élargir l'accès à son médicament vedette pour la perte de poids par le biais de partenariats avec des entreprises tierces.

Le programme offrirait aux employeurs des options flexibles de partage des coûts et intégrerait un soutien clinique, a déclaré Lilly, en contournant les canaux traditionnels de vente de médicaments.

"La prise en charge de l'obésité est la prochaine frontière dans les prestations de santé des employeurs", a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif de Lilly.

"Les entreprises qui agissent maintenant ouvriront la voie en comblant les lacunes en matière de couverture et en créant une main-d'œuvre en meilleure santé et plus résiliente."

Séparément, des entreprises, y compris la société de santé numérique Waltz Health et le fournisseur de soins cardiométaboliques 9amHealth, ont annoncé des programmes directs aux employeurs en collaboration avec Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO pour leurs médicaments amaigrissants.

Novo et Lilly dominent actuellement le marché lucratif du traitement de l'obésité, dont les analystes estiment qu'il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici le début des années 2030, grâce à leurs médicaments très efficaces conçus pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit.

"Des initiatives transparentes comme celles-ci permettent à davantage d'employeurs d'opter pour la couverture de médicaments GLP-1 authentiques et approuvés par la FDA, tout en offrant aux personnes qui ont besoin de soins une expérience transparente qui leur permet de donner la priorité à leur santé", a déclaré un porte-parole de Novo Nordisk à Reuters.

Novo et Lilly ont tenté d'élargir l'accès à leurs traitements amaigrissants vedettes aux États-Unis et d'éliminer les versions composées non approuvées, qui sont fabriquées en combinant, en mélangeant ou en modifiant les ingrédients des médicaments.

Les fabricants de médicaments ont conclu un accord avec l'administration américaine au début du mois pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants pour les programmes d'assurance maladie Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.