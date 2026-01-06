Lilly est en pourparlers pour acheter Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de la réponse d'Eli Lilly au paragraphe 5)

Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Ventyx ont bondi de plus de 50 % dans les échanges prolongés à la suite du rapport, qui indique que l'accord pourrait être annoncé de façon imminente.

Un rachat potentiel de Ventyx permettrait d'ajouter au portefeuille de Lilly des médicaments contre les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, ainsi que des traitements contre des affections telles que la maladie de Parkinson.

L'un des médicaments expérimentaux de Ventyx est actuellement en phase intermédiaire de développement pour le traitement d'une maladie cardiovasculaire associée à l'obésité.

Eli Lilly a déclaré à Reuters qu'il ne commentait pas les activités de développement commercial, tandis que Ventyx n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.