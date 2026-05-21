Lilly en hausse après la publication des résultats concernant son médicament amaigrissant de nouvelle génération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action Eli Lilly LLY.N progresse de 1,4 % à 1.033,23 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affirme qu' son médicament expérimental, le retatrutide, a aidé les patients diagnostiqués comme obèses à perdre plus de 28 % de leur poids en un an et demi lors d'un essai clinique décisif

** La dose la plus élevée de retatrutide a permis aux patients de perdre en moyenne 28,3 % de leur poids sur une période de 80 semaines

** Des cas de dysesthésie, une sensation cutanée anormale, ont été observés chez 5,1 %, 12,3 % et 12,5 % des patients traités par le retatrutide à 4 mg, 9 mg et 12 mg, respectivement, contre 0,9 % avec le placebo

** Les taux d'arrêt du traitement en raison d'effets indésirables étaient de 4,1 %, 6,9 % et 11,3 % avec le rétatrutide à 4 mg, 9 mg et 12 mg, respectivement, contre 4,9 % avec le placebo

** Les actions cotées aux États-Unis du concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO ont reculé de 1 % avant l'ouverture

** L'action LLY a reculé de 5 % depuis le début de l'année