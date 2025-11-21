Lilly devient le premier fabricant de médicaments à rejoindre le club des mille milliards de dollars grâce à l'explosion de la demande de produits amaigrissants

Eli Lilly LLY.N a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars vendredi, devenant ainsi le premier fabricant de médicaments à entrer dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de l'amaigrissement.

L'augmentation de plus de 35 % de l'action de la société cette année est en grande partie due à la croissance explosive du marché des médicaments amaigrissants.

Autrefois considérés comme une catégorie de niche, les traitements de l'obésité sont aujourd'hui l'un des segments les plus lucratifs du secteur de la santé, avec une demande en constante augmentation.

Novo Nordisk NOVOb.CO a pris la tête de ce secteur, mais les médicaments de Lilly - Mounjaro et Zepbound - ont gagné en popularité et ont contribué à éclipser son rival en termes de prescriptions.

Les actions de la société ont augmenté de 1,3 %, atteignant un niveau record de 1 057,7 dollars.

Lilly se négocie actuellement à l'une des valorisations les plus élevées des grandes entreprises pharmaceutiques, soit environ 50 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, selon les données du LSEG, ce qui reflète la conviction des investisseurs que la demande de médicaments contre l'obésité restera forte.

Les actions ont également largement dépassé le marché des actions américain. Depuis le lancement de Zepbound fin 2023, Lilly a gagné plus de 75 %, contre une hausse de plus de 50 % du S&P 500 sur la même période.

Au cours du dernier trimestre, Lilly a enregistré des recettes combinées de plus de 10,09 milliards de dollars provenant de son portefeuille de médicaments contre l'obésité et le diabète, ce qui représente plus de la moitié de ses recettes totales, qui s'élèvent à 17,6 milliards de dollars.

"Ils font tellement de choses en dehors de l'obésité, mais suggérer que quelque chose fait monter le prix de l'action au-delà de l'obésité à ce stade, je ne sais pas si c'est une déclaration factuelle", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl and Gaynor, actionnaire de Lilly, avant l'étape importante.

Wall Street estime que le marché des médicaments amaigrissants représentera 150 milliards de dollars d'ici 2030, Lilly et Novo contrôlant ensemble la majorité des ventes mondiales prévues.

Les investisseurs se concentrent désormais sur l'orforglipron, le médicament oral de Lilly contre l'obésité, qui devrait être approuvé au début de l'année prochaine.

Dans une note publiée la semaine dernière, les analystes de Citi ont déclaré que la dernière génération de médicaments GLP-1 a déjà été un "phénomène de vente", et que l'orforglipron est prêt à bénéficier des "percées réalisées par ses prédécesseurs injectables".

Le récent accord conclu par Lilly avec la Maison Blanche pour réduire les prix de ses médicaments amaigrissants, ainsi que les investissements prévus pour accroître la production de médicaments, sont de bon augure pour sa croissance.

Lilly commence à ressembler à nouveau aux "Sept Magnifiques", a déclaré James Shin, directeur de la recherche sur les actions biopharmaceutiques à la Deutsche Bank, en faisant référence aux poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , qui ont alimenté la plupart des rendements du marché cette année.

À un moment donné, les investisseurs l'ont considérée comme faisant partie de ce groupe d'élite, mais après des titres et des résultats décevants, elle est tombée en disgrâce.

Aujourd'hui, cependant, elle semble prête à rejoindre ce cercle, peut-être même en tant qu'alternative pour les investisseurs, en particulier compte tenu des récentes inquiétudes et de la faiblesse de certains titres liés à l'IA, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les analystes et les investisseurs surveillent si Lilly peut maintenir sa croissance actuelle alors que les prix de Mounjaro et de Zepbound sont sous pression, et si ses plans de mise à l'échelle, ainsi que son pipeline diversifié et ses transactions compenseront la pression sur les marges.