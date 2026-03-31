Lilly conclut un accord de 7,8 milliards de dollars avec Centessa dans le cadre de son pari sur les troubles du sommeil

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(Ajout d'un commentaire d'analyste dans les paragraphes 5-6, de détails et de contexte) par Sneha S K

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,8 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à se diversifier au-delà de son portefeuille métabolique et à se développer dans les traitements des troubles du sommeil.

Centessa, basée au Royaume-Uni, développe une nouvelle classe de traitements conçus pour cibler l'orexine, une molécule du cerveau qui régule le cycle veille-sommeil. Son principal médicament, le cleminorexton, est en phase intermédiaire d'étude pour la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, des troubles qui provoquent une somnolence diurne excessive.

Le marché de la narcolepsie représente actuellement environ 2,5 milliards de dollars et peut se développer de manière significative suite à l'arrivée des agonistes de l'orexine, a déclaré Kostas Biliouris, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

"Johnson & Johnson JNJ.N a également exprimé récemment son désir d'étendre sa franchise neuroscientifique et pourrait être un soumissionnaire rival sensé", a-t-il ajouté.

Lilly a proposé 38 dollars par action en espèces, soit une prime de 37,8 % par rapport à la dernière clôture des actions de Centessa cotées en bourse aux États-Unis. Les actions de Centessa cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 46 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le fabricant de médicaments américain a également offert un droit à valeur conditionnelle non transférable (CVR) d'environ 9 dollars par action, soit une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars.

L'opération devrait être conclue au cours du troisième trimestre.

Il s'agit de la plus grosse opération de Lilly depuis le rachat de Loxo Oncology en 2019 pour environ 8 milliards de dollars.

Eli Lilly, qui a atteint une valorisation de mille milliards de dollars l'année dernière grâce au succès de ses traitements vedettes pour la perte de poids, a augmenté ses investissements pour renforcer d'autres parties de son pipeline.

Cette année, la société a racheté Orna Therapeutics pour 2,4 milliards de dollars afin d'étendre ses capacités en matière de thérapie cellulaire de nouvelle génération, et a payé plus d'un milliard de dollars pour acheter Ventyx Biosciences, qui développe des médicaments contre l'auto-immunité.

Le pipeline de Centessa comprend d'autres traitements en phase clinique et préclinique susceptibles de traiter un éventail plus large de maladies neurologiques et neuropsychiatriques, ont indiqué les sociétés.