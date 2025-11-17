Lilly chute après que son rival Novo Nordisk a lancé Wegovy à 349 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N chutent de 1% à 1016,79 dollars et Novo Nordisk NOVOb.CO de 1,4% à 27,58 dollars, avant le marché

** Le rival danois Novo Nordisk déclare qu'il a commencé à vendre son médicament populaire pour la perte de poids Wegovy à 349 $ par mois aux payeurs en espèces

** Le même prix en espèces s'appliquera à la plupart des doses d'Ozempic, l'antidiabétique de Novo, à l'exception de la dose la plus élevée de 2 mg qui restera à 499 $ - Novo

** Lilly a également annoncé que la dose la plus faible de son médicament contre l'obésité Zepbound serait disponible à 299 $ par mois à partir de janvier, les doses supplémentaires étant vendues à 449 $ par mois pour les patients qui paient en espèces dans le cadre du nouvel accord

** Novo et le président américain Donald Trump ont annoncé un accord au début du mois pour réduire les prix de Wegovy et du médicament contre le diabète Ozempic, tous deux connus sous le nom chimique de semaglutide, à 350 dollars par mois pour les patients qui paient en espèces à partir de janvier, au lieu de 499 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY a baissé de ~33% depuis le début de l'année et NVO de ~44% depuis le début de l'année