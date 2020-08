Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des champions-Plus de 150 interpellations à Paris Reuters • 24/08/2020 à 14:33









(Actualisé avec nouveau communiqué de la préfecture de police de Paris) PARIS, 24 août (Reuters) - Les forces de l'ordre ont procédé dans la nuit de dimanche à lundi à 158 interpellations pour des dégradations, des violences ou des jets de projectiles à Paris après la défaite 1-0 du Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions de football à Lisbonne, a annoncé lundi la préfecture de police. En raison de ces événements qu'elle qualifie d'"inacceptables", la préfecture de police interdit les défilés et les rassemblements consécutifs à cette finale, partout dans Paris, jusque mardi matin. Dans le secteur du Parc des Princes, les bars vont en outre devoir rester fermés et la consommation d'alcool sera interdite dans la rue, également jusque mardi matin. Dénonçant "la sauvagerie de certains délinquants", le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part fait état de 16 agents des forces de l'ordre blessés, de 12 magasins attaqués et d'une quinzaine de véhicules dégradés après la défaite du PSG. La préfecture de police a aussi signalé 404 verbalisations dans la nuit de dimanche à lundi pour non port du masque de protection sanitaire dans des secteurs où il est obligatoire. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

