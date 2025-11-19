Le Paris FC solide vainqueur contre le Benfica
Paris FC 2 – 0 Benfica Lisbonne
Buts : M.Mendy (43 e ) et Garbino (62 e ) pour le PFC
Expulsion : Møller (30 e ) …
Le Paris FC s'est imposé mercredi à Jean Bouin contre le Benfica (2-0), réduit à dix, et décroche sa première victoire de la saison en Ligue des champions à l'occasion de la quatrième journée. Ni le froid mordant, ni la pluie, ni des visiteurs particulièrement ... Lire la suite
