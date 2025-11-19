 Aller au contenu principal
Le Paris FC solide vainqueur contre le Benfica
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 22:59

Paris FC 2 – 0 Benfica Lisbonne

Buts : M.Mendy (43 e ) et Garbino (62 e ) pour le PFC

Expulsion : Møller (30 e )

TJ pour SOFOOT.com

