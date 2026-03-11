 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 23:48

Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »

Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »

Létal. Auteur d’une entrée fantastique et d’un doublé lors de la large victoire du Paris-SG (5-2) sur Chelsea ce mercredi , Khvicha Kvaratskhelia, logiquement élu homme du match, avait forcément le sourire après cette prestation aboutie en huitième de finale aller de la Ligue des champions : « Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe et encore plus d’avoir gagné contre Chelsea car c’est une bonne équipe, je suis heureux de ce match. »

« Il faut juste continuer de cette manière »

L’international géorgien, entré en jeu à la 62ᵉ minute de jeu, en a également profité pour redorer le blason du champion d’Europe en titre : « On reste le PSG, je pense qu’on a montré qu’on était capable de tout , a martelé Kvaratskhelia . Il faut juste continuer de cette manière, on a pris des buts mais il faut analyser les erreurs qu’on a faites. On est content d’avoir gagné avec trois buts de plus que notre adversaire, maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:33 

    L’heure des lamentations. Concassé par le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le défenseur de Chelsea Wesley Fofana n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ après la rencontre : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre ... Lire la suite

  • Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:20 

    Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an , s’est exprimé au micro de Canal+ ... Lire la suite

  • La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:11 

    Bodø/Glimt 3-0 Sporting Portugal Buts : Fet (SP, 32 e ), Blomberg (45 e +1) et Hogh (71 e ) pour Bodø Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City
    Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:10 

    Grâce au triplé d'un monstrueux Federico Valverde, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur les quarts de Ligue des champions en surclassant Manchester City à domicile (3-0). Condamnés à la remontada, les Cityzens devront montrer une autre version d'eux-mêmes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank