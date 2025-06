Ligue 1: Paul Pogba signe à Monaco pour rebondir après les ennuis

Paul Pogba à Turin le 29 janvier 2025 ( AFP / Isabella BONOTTO )

Paul Pogba s'est engagé samedi pour deux ans avec l'AS Monaco pour relancer sa carrière après trois saisons quasi blanches en raison d'une suspension de 18 mois pour dopage, de blessures et d'une affaire de séquestration dont il a été victime.

Annoncée par des sources proches du dossier à l'AFP, l'information a été officialisée par l'AS Monaco samedi en fin d'après-midi, via une courte vidéo qui montre une... pioche (le surnom du joueur) surplombant le centre d'entraînement de la Turbie.

Le club a aussi diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo de Pogba en pleurs au moment de signer son contrat sous les yeux du directeur sportif Thiago Scuro.

Il sera présenté à la presse le 3 juillet avec les autres recrues Eric Dier et Ansu Fati.

Cadre des Bleus champions du monde en 2018, dont il incarnait la solidité au milieu de terrain, Pogba (32 ans, 91 sélections) va évoluer pour la première fois en L1. Formé au Havre, il avait en effet rejoint dès l'âge de 16 ans Manchester United avant d'alterner entre 2011 et 2024 les passages au sein du club mancunien et de la Juventus Turin.

Son dernier match, disputé avec le club italien, remonte à la fin de l'été 2023. Quelques jours plus tard, l'international français avait été suspendu pour quatre ans après un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA) à l'issue du match contre l'Udinese le 20 août 2023.

Une sanction réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS), estimant que l'ingestion de la substance "n'était pas intentionnelle et résultait d'une prise de complément alimentaire prescrite par un médecin en Floride".

Depuis mars 2025 et la fin de sa suspension, Pogba était autorisé à rejouer, mais il était sans club après la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre 2024.

Fin avril des médias américains avaient annoncé qu'il était en négociations avec le D.C. United de Washington, club de MLS. Son nom avait aussi été régulièrement associé à l'Olympique de Marseille.

C'est finalement dans un autre club de Ligue 1, Monaco, troisième du dernier championnat et qualifié pour la Ligue des champions, que le milieu de terrain va tenter de rebondir.

- "Retour au football professionnel"-

Le pari est relevé. Car outre sa suspension pour dopage, ces trois dernières années ont été un long tunnel pour le Français, régulièrement blessé et très touché moralement par l'affaire d'extorsion et de séquestration dont il a été victime et pour laquelle son frère Mathias et cinq de ses amis d'enfance ont été condamnés fin 2024 à des peines allant jusqu'à huit ans de prison.

"Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel", avait-il écrit à l'AFP après la décision.

Le nouveau chapitre qui s'ouvre est toutefois entouré de nombreuses interrogations sur la forme physique du Français.

Installé à Miami, il a multiplié les photos d'entraînement intensif sur ses réseaux sociaux, mais sa dernière véritable saison remonte à 2021-2022. Lors de cet exercice, il avait disputé 34 matches (1 but) avec Manchester United, mais le club anglais n'avait pas renouvelé le contrat du Français, régulièrement blessé. Il était alors retourné à la Juventus après un premier passage (2012-2016).

Vainqueur de la Ligue Europa et d'une Coupe de la Ligue anglaise avec United en 2017, Pogba compte également quatre titres en serie A, deux Coupes d'Italie, et deux Supercoupes d'Italie avec la Juve.

La Pioche poursuit le rêve de retrouver les Bleus pour participer au Mondial-2026. "Qu'il puisse retrouver le plaisir de jouer sur un terrain, c'est tout le mal que je lui souhaite parce que humainement c'est vraiment quelqu'un de bien", avait déclaré le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en 2024.

Sur le chemin du retour, Pogba va pouvoir suivre la (quasi) totalité de la préparation physique et technique de l'AS Monaco, qui a repris l'entraînement samedi, six semaines avant le début de la Ligue 1, programmé durant le week-end du 15 août.

Le premier match amical de l'ASM est programmé contre le Cercle Bruges au centre de performances de La Turbie le 11 juillet.