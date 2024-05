Ligne 15 Est : un groupement mené par Bouygues remporte un contrat à un milliard d'euros

De dos, un employé de la Société des grands projets se tient dans le tunnel avant la dernière soudure des rails de la ligne 15 Sud du nouveau « Grand Paris Express », à la station de métro Clamart le 3 avril 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Société des grands projets (SGP) annonce mardi 7 mai avoir confié la réalisation du deuxième tronçon Est de la future ligne de métro 15 du Grand Paris Express à un groupement d'entreprises mené par Bouygues Travaux Publics.

"Le montant global de ce marché s’élève à 1,087 milliard d’euros pour un tronçon souterrain allant de Saint-Denis - Pleyel à la gare Drancy - Bobigny , dont la mise en service est prévue en 2031 ", a indiqué dans un communiqué la SGP, ex-Société du Grand Paris.

Au sein du groupement d'entreprises Iris, Bouygues Travaux Publics mènera la partie concernant les gares et tunnels, quand Colas Rail a été mandaté pour chapeauter les systèmes et Egis la maîtrise d’œuvre intégrée.

Ce marché comprend la conception et la réalisation de 8 kilomètres de tunnel, 4 nouvelles gares (Stade de France, Mairie d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, Drancy - Bobigny), d’espaces dédiés à la ligne 15 au sein de la gare Saint-Denis - Pleyel, de 6 ouvrages de service et d’un ouvrage d’entonnement.

675.000 Franciliens concernés

"Il permet de finaliser des ouvrages dont le génie civil a été préalablement réalisé", dont l’aménagement de 2,5 km de tunnel , la boîte souterraine de la gare Stade de France et "3 ouvrages de service", ajoute le communiqué. Il comprend aussi deux projets immobiliers "directement intégrés" aux gares Mairie d’Aubervilliers et Drancy - Bobigny.

"À terme, la ligne 15 Est améliorera significativement la mobilité de 675.000 Franciliens et contribuera à l’attractivité de ce territoire ", s'est félicité le groupement Iris dans un communiqué séparé.

"Ce tronçon de métro, exclusivement souterrain, s’intègre dans un contexte urbain très dense et s’étendra sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, Drancy et Bobigny", souligne le groupement, qui compte aussi quatre cabinets d'architectes et "s’engage à nourrir un dialogue étroit" avec "les collectivités, les usagers et les associations".

La notification de ce second tronçon de la ligne Est signifie que "désormais, tous les marchés de travaux de la ligne 15 Est sont attribués", précise le communiqué de la Société des Grands Projets.

"Le dernier marché de conception-réalisation de la ligne 15, concernant le 2ème tronçon de la ligne 15 Ouest, de Courbevoie à Saint-Ouen, devrait être notifié d’ici l’été 2024", ajoute la SGP.