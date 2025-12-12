 Aller au contenu principal
Lightpath Technologies glisse après la vente d'actions pour un montant de 60 millions de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fournisseur de systèmes d'optique et d'imagerie LightPath Technologies LPTH.O chutent de 8,6 % à 8,34 $

** LPTH annonce le prix de l'offre publique de 7,75 millions d'actions à 7,75 $ chacune pour un produit brut de près de 60 millions de dollars

** Le prix de l'offre est réduit de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Canaccord Genuity et Craig-Hallum ont agi à titre de teneurs de livre conjoints dans le cadre de l'appel public à l'épargne

** LPTH prévoit d'utiliser le produit pour le fonds de roulement, les investissements, les acquisitions et les besoins généraux

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 10,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action LPTH a progressé de 158,4 % depuis le début de l'année

