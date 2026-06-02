LightPath Technologies chute après une offre d'actions directe de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Le fournisseur de systèmes optiques et d'imagerie LightPath Technologies LPTH.O a chuté de 9,4 % avant l'ouverture, à 14,99 $, à la suite d'une offre directe d'actions de 100 millions de dollars ** LPTH indique que la société et l'actionnaire existant North Run Strategic Opportunities Fund ont vendu environ 7,14 millions d'actions à certains investisseurs institutionnels au prix de 14 $

** La société et l'actionnaire vendeur ont chacun cédé environ 3,57 millions d'actions

** Le prix de l'offre représente une décote de 15,5 % par rapport au dernier cours de l'action lundi

** LPTH a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement, des investissements, des acquisitions et des besoins généraux

** Craig-Hallum est l'agent de placement exclusif

** LPTH, dont le siège est à Orlando, en Floride, compte environ 62,8 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 53 %. Elle clôturait à 3,01 $ il y a un an

** Un analyste attribue à l'action la note “achat fort”, les trois autres la note “achat”; objectif de cours médian de 15,95 $, selon les données de LSEG