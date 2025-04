Communiqué de presse LIGHTON



LightOn vous invite à un webinaire ouvert à tous le 16 avril 2025 à 18h.



Igor Carron, Président Directeur Général, Laurent Daudet, Directeur Général Délégué, et Cécile Givron, Directrice Administrative et Financière, animeront un webinaire en français, ouvert à tous.



Mercredi 16 avril 2025 à 18h00, heure de Paris.



À cette occasion, les dirigeants de LightOn reviendront sur les résultats annuels 2024 et les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.