SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,50
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LightOn se reprend fortement : la gouvernance évolue
information fournie par AOF 27/08/2025 à 17:13

(AOF) - LightOn bondit de 7,93% à 10 euros, sans pour autant effacer ses pertes boursières de lundi et mardi. Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public a dévoilé ce matin une évolution de sa gouvernance " afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ".

À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur et co-directeur général de la société, prendra la présidence d'un nouveau conseil stratégique. Ce dernier a été créé " pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme ".

Laurent Daudet quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise. Il possède 15,7% du capital, signale Portzamparc.

Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public précise que ce conseil stratégique sera composé d'experts de haut niveau, et viendra enrichir la capacité de vision, d'innovation et d'exécution de l'entreprise.

Laurent Daudet, a déclaré : " Cette décision a été guidée par la conviction que LightOn devait s'adapter encore plus rapidement pour lui offrir un cap clair dans un secteur en constante évolution. En me détachant de l'opérationnel pour revenir dans le monde académique, je choisis de concentrer mon action auprès de LightOn sur l'anticipation des ruptures et des grands enjeux du secteur à moyen et long-terme. "

" Cette évolution semble avoir été préparée de longue date et s'inscrit dans la structuration de la société, naturelle avec la forte hausse des effectifs (multipliés par deux en dix-huit mois, dépassant désormais 50 personnes) ", a réagi Portzamparc. L'analyste reste à Acheter, visant 22,50 euros.

Malgré son net rebond d'aujourd'hui, l'action LightOn demeure sous cours d'introduction de novembre 2024 à 10,35 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LIGHTON
9,9900 EUR Euronext Paris +7,83%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 17:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

