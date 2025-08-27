LightOn se reprend fortement : la gouvernance évolue

(AOF) - LightOn bondit de 7,93% à 10 euros, sans pour autant effacer ses pertes boursières de lundi et mardi. Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public a dévoilé ce matin une évolution de sa gouvernance " afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ".

À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur et co-directeur général de la société, prendra la présidence d'un nouveau conseil stratégique. Ce dernier a été créé " pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme ".

Laurent Daudet quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise. Il possède 15,7% du capital, signale Portzamparc.

Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public précise que ce conseil stratégique sera composé d'experts de haut niveau, et viendra enrichir la capacité de vision, d'innovation et d'exécution de l'entreprise.

Laurent Daudet, a déclaré : " Cette décision a été guidée par la conviction que LightOn devait s'adapter encore plus rapidement pour lui offrir un cap clair dans un secteur en constante évolution. En me détachant de l'opérationnel pour revenir dans le monde académique, je choisis de concentrer mon action auprès de LightOn sur l'anticipation des ruptures et des grands enjeux du secteur à moyen et long-terme. "

" Cette évolution semble avoir été préparée de longue date et s'inscrit dans la structuration de la société, naturelle avec la forte hausse des effectifs (multipliés par deux en dix-huit mois, dépassant désormais 50 personnes) ", a réagi Portzamparc. L'analyste reste à Acheter, visant 22,50 euros.

Malgré son net rebond d'aujourd'hui, l'action LightOn demeure sous cours d'introduction de novembre 2024 à 10,35 euros.

