Communiqué de presse LIGHTON
Résultats annuels 2025
● Chiffre d’affaires en hausse de +54%, porté par les ventes de licences Paradigm multipliées par près de 3
● Des résultats intégrant les investissements liés au déploiement commercial et à la poursuite de l’innovation et impactés par l’ARR en progression plus modérée qu’anticipée
● Maintien d’une structure bilantielle saine
● Croissance anticipée en 2026, soutenue par la demande croissante et des cas d’usage concrets identifiés par les clients
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