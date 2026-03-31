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LightOn : Résultats annuels 2025.
information fournie par Boursorama CP 31/03/2026 à 18:10

Communiqué de presse LIGHTON


Résultats annuels 2025


● Chiffre d’affaires en hausse de +54%, porté par les ventes de licences Paradigm multipliées par près de 3

● Des résultats intégrant les investissements liés au déploiement commercial et à la poursuite de l’innovation et impactés par l’ARR en progression plus modérée qu’anticipée

● Maintien d’une structure bilantielle saine

● Croissance anticipée en 2026, soutenue par la demande croissante et des cas d’usage concrets identifiés par les clients

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LIGHTON
5,5000 EUR Euronext Paris -5,17%

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