Communiqué de presse LIGHTON



Résultats 2024 : transition vers un modèle SaaS à revenus récurrents.



● Premiers succès commerciaux de Paradigm, lancé en 2024

● Structure financière robuste pour soutenir un développement ambitieux

● Depuis l’IPO, d’importantes avancées technologiques, commerciales et organisationnelles

● Confirmation de l'objectif d’ARR1 de 6 M€ en 2025



A cette occasion, Igor Carron, co-fondateur et Président-Directeur Général de LightOn a déclaré :

« Les résultats 2024 traduisent une année de transformation, au cours de laquelle nous avons posé les fondations d’un modèle récurrent et scalable. Le lancement de Paradigm, le renforcement de nos équipes et les premières signatures commerciales structurantes marquent le début d’un nouveau cycle. Grâce aux moyens levés lors de notre IPO, nous abordons 2025 avec l’ambition et les ressources nécessaires pour accélérer notre déploiement, en France comme à l’international. »