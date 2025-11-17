Communiqué de presse LIGHTON
Oreus distribue l'IA de LightOn sur sa plateforme souveraine : une solution clé en main sécurisée pour les entreprises et les institutions françaises.
Oreus, premier opérateur d’IA souverain (de l’infrastructure aux agents) et LightOn, acteur majeur de l’IA générative en Europe annoncent la signature d’un contrat pluriannuel.
Ce partenariat permet à Oreus d’intégrer et de distribuer une offre d’IA générative issue de la technologie de LightOn, offrant ainsi aux entreprises et aux institutions françaises une solution d’intelligence artificielle souveraine, sécurisée et performante.
