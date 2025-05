LightOn: nouveau modèle de recherche d'information complexe information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - LightOn a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau modèle d'IA dédié à la recherche d'information complexe dans des documents longs, comptant plusieurs dizaines de pages.



L'entreprise française indique que son modèle, dénommé 'GTEModernColBERT', se destine aux équipes de gestion des bases documentaires et aux développeurs de solutions IA cherchant à bâtir des services d'information de nouvelle génération.



D'après LightOn, ce modèle se révèle particulièrement puissant pour l'analyse automatisée de documents juridiques, l'extraction intelligente dans des corpus scientifiques et l'accès facilité à la documentation technique.



Il peut également être utilisé à des fins d'optimisation des bases de connaissances pour le support client et pour le pilotage de l'information stratégique en entreprise.



Conformément à sa politique d'innovation ouverte, LightOn publie GTE-ModernColBERT sous licence 'open source', dans la lignée de ses précédents modèles, témoignant de son engagement en faveur du développement libre de l'IA.





Valeurs associées LIGHTON 21,660 EUR Euronext Paris -0,91%