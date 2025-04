LightOn nomme une directrice administrative et financière

(AOF) - LightOn a annoncé la nomination de Cécile Givron en qualité de directrice administrative et financière. Diplômée de la Toulouse Business School et certifiée de l’ESSEC en tant qu’administratrice indépendante, elle bénéficie d’un parcours de plus de 25 ans dans les fonctions finance, dont plus de 15 années passées au sein du cabinet Deloitte en tant qu’auditrice, en France et à l’international.

Cécile Givron a ensuite occupé des fonctions de direction financière pour des sociétés cotées, comme Deezer ou Kindred Group, ou des sociétés privées telles que ITWP (société mère de Toluna et Harris Interactive Europe), où elle a piloté des équipes pluridisciplinaires et conduit des projets structurants en matière d'introduction en Bourse, de croissance externe et d'information financière.

