LightOn: nomination d'une nouvelle DAF information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - LightOn, société spécialisée dans l'IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce la nomination de Cécile Givron en qualité de directrice administrative et financière (DAF), succédant à Alexis Zeringer.



Cécile Givron bénéficie d'un parcours de plus de 25 ans dans les fonctions finance, dont plus de 15 années chez Deloitte en tant qu'auditrice, puis à des fonctions de direction financière pour des sociétés comme Deezer, Kindred Group et ITWP.



'Son expertise en matière de gouvernance financière, de pilotage de la performance et de maîtrise des risques constitue un atout majeur pour accompagner LightOn dans ses nouvelles phases de développement', explique la société.





Valeurs associées LIGHTON 19,9500 EUR Euronext Paris -0,25%