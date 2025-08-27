LIGHTON : LightOn annonce une évolution de sa gouvernance pour accompagner son développement stratégique

Paris, le 27 août 2025 - LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative à destination des entreprises et du secteur public, annonce l’évolution de sa gouvernance afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux.

À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur de la société, prendra la présidence d’un nouveau Conseil Stratégique, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l’entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme. Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d’administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l’entreprise.

Ce Conseil Stratégique sera composé d'experts de haut niveau, et viendra enrichir la capacité de vision, d’innovation et d’exécution de l’entreprise. Cette capacité de vision sera un atout important dans un contexte d’accélération intense des innovations en IA (modèles de raisonnement, IA agentique, protocole MCP, « vibe coding » ) offrant de nombreuses opportunités de développement stratégique