LightOn: le chiffre d'affaires 2024 déçoit, le titre chute 03/02/2025









(CercleFinance.com) - Introduit au mois de novembre dernier, LightOn a déçu les investisseurs lundi en faisant état d'un niveau d'activité pour 2024 inférieur aux objectifs qu'il avait communiqués au moment de son entrée en Bourse.



Le spécialiste de l'IA générative pour les entreprises dit avoir généré des revenus annuels récurrents (ARR) de 1,2 million d'euros l'an dernier, en deçà du niveau qui était anticipé.



Au moment de son introduction en Bourse, LightOn s'était donné comme objectif de doubler son ARR en date du 31 juillet 2024, soit 0,9 million d'euros, pour le faire passer à 1,8 million sur l'ensemble de son exercice.



La société indique être passée de quatre à huit entreprises clientes entre fin juillet et fin décembre 2024, alors qu'elle espérait initialement afficher autour de dix clients en fin d'exercice.



Forge, son logiciel commercialisé depuis 2022 qui permet aux clients de développer leur propre modèle de langage, a réalisé des ventes de l'ordre de 0,5 million d'euros.



Paradigm, une plateforme d'IA générative clé en main commercialisée depuis l'an dernier conçue pour répondre à tous les besoins des entreprises et du secteur public, affiche quant à elle des ventes annuelles de 0,6 million d'euros.



Concernant 2025, LightOn explique que le rythme des mises en production devrait s'accélérer, soutenu par l'adoption croissante de l'IA générative par les entreprises et organisations.



Le groupe confirme ainsi son objectif d'un ARR de six millions d'euros pour cette année, sans toutefois évoquer celui d'un Ebitda et d'un free cash-flow positifs en 2026.



Dans son communiqué, LightOn ne mentionne pas, non plus, son objectif d'un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros pour 2027 assorti d'un ARR d'environ 35 million.



A la Bourse de Paris, le titre perdait 6% suite à cette publication entretenant le flou sur ses prévisions, mais l'action affiche encore plus de 70% de hausse depuis sa première cotation, il y a un peu plus de deux mois.





