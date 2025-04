LightOn : LBP AM choisit LightOn pour déployer sa solution d'IA générative souveraine et sécurisée

LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public et LBP AM, acteur de référence européen multi spécialiste de la gestion de conviction, des solutions et de la finance durable, annoncent leur partenariat en vue de déployer la plateforme d'IA générative Paradigm auprès de l’ensemble des équipes.

Avec Paradigm, les équipes du groupe LBP AM bénéficieront d'un outil puissant et sécurisé leur permettant d’interroger leur vaste base de données, dont le datahub ISR sur lequel repose toute leur expertise ESG, tout en garantissant la confidentialité des prompts utilisés et des informations sensibles mises à disposition.

LightOn et LBP AM s’associent également dans un partenariat stratégique en vue de co-développer des agents spécialisés qui permettront aux équipes du groupe LBP AM d’augmenter leurs capacités d’analyse financière et extra-financière tant sur les actifs cotés que privés.