LightOn lance son offre d'IA générative souveraine et sécurisée pour l'enseignement supérieur avec l’ENS Paris-Saclay

LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative à destination des entreprises et du secteur public, accompagne l’École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) pour le déploiement de sa plateforme Paradigm dans un environnement cloud souverain français. Cette collaboration marque le lancement de l’offre Paradigm Edu, dédiée aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Grâce à celle-ci, l’ENS Paris-Saclay vise à accélérer l’exploration et l’adoption des cas d’usages concrets d’IA générative au sein de l’administration, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Cette initiative s’inscrit dans le respect du cadre réglementaire national et répond aux exigences de sécurité imposées aux institutions publiques.







Grâce à l’architecture sécurisée de Paradigm, l’ENS Paris-Saclay bénéficie d’une solution déployée sur une infrastructure dédiée incluant puissance de calcul et stockage confidentiel. Ce choix répond à des impératifs de souveraineté numérique et de protection face aux risques d’extraterritorialité, l’ENS Paris-Saclay traitant dans le cadre de certains projets, des données soumises au dispositif PPST (Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation).