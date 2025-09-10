 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LightOn juge son objectif 2025 difficile à atteindre, le titre décroche
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:34

(Zonebourse.com) - LightOn chute de plus de 11% mercredi à la Bourse de Paris après avoir déclaré qu'il lui serait difficile d'atteindre son objectif d'activité pour l'exercice 2025.

Le spécialiste de l'IA générative indique avoir réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 710.000 euros, en progression de 15%, la multiplication par cinq des ventes de la licence Paradigm, commercialisée depuis 2024 ayant compensée par la chute des services de type Forge, qui permettent de générer des modèles de langage, en raison de la stratégie de transition vers un modèle Saas.

Le groupe précise cependant que ses revenus annuels récurrents (ARR) n'ont que faiblement progresser pour atteindre 1,23 millions d'euros à la fin juin 2025, une progression 'limitée' qu'il explique par le cycle de vente de la licence Paradigm, sa plateforme d'IA générative destinée aux entreprises, qui s'étale généralement sur plusieurs mois dans le cadre d'appels d'offres ou de phases pilotes.

Au vu du retard accumulé sur l'ARR au cours du premier semestre, LightOn juge désormais qu'il lui sera difficile l'atteinte de l'objectif d'un ARR de six millions d'euros qui était prévu pour 2025.

Compte tenu des contacts commerciaux actuels, l'ARR attendu en fin d'année 2025 serait compris entre trois et quatre millions d'euros, représentant une augmentation de 156% à 241% par rapport au 31 décembre 2024, précise-t-il.

Suite à cet avertissement, l'action lâchait 11,1% mercredi en fin de matinée, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien. Le titre perd 35% depuis le début de l'année et 19% depuis son introduction en Bourse de novembre 2024.


