LightOn juge son objectif 2025 difficile à atteindre, le titre décroche
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:34
Le spécialiste de l'IA générative indique avoir réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 710.000 euros, en progression de 15%, la multiplication par cinq des ventes de la licence Paradigm, commercialisée depuis 2024 ayant compensée par la chute des services de type Forge, qui permettent de générer des modèles de langage, en raison de la stratégie de transition vers un modèle Saas.
Le groupe précise cependant que ses revenus annuels récurrents (ARR) n'ont que faiblement progresser pour atteindre 1,23 millions d'euros à la fin juin 2025, une progression 'limitée' qu'il explique par le cycle de vente de la licence Paradigm, sa plateforme d'IA générative destinée aux entreprises, qui s'étale généralement sur plusieurs mois dans le cadre d'appels d'offres ou de phases pilotes.
Au vu du retard accumulé sur l'ARR au cours du premier semestre, LightOn juge désormais qu'il lui sera difficile l'atteinte de l'objectif d'un ARR de six millions d'euros qui était prévu pour 2025.
Compte tenu des contacts commerciaux actuels, l'ARR attendu en fin d'année 2025 serait compris entre trois et quatre millions d'euros, représentant une augmentation de 156% à 241% par rapport au 31 décembre 2024, précise-t-il.
Suite à cet avertissement, l'action lâchait 11,1% mercredi en fin de matinée, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien. Le titre perd 35% depuis le début de l'année et 19% depuis son introduction en Bourse de novembre 2024.
Valeurs associées
|8,4400 EUR
|Euronext Paris
|-10,21%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
L'Europe doit "se battre pour sa place" au milieu d'un monde "hostile" et d'une "tempête" géopolitique qui va durer, a martelé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant les eurodéputés, affichant son soutien à la Pologne après l'interception ... Lire la suite
-
Les plateformes Meta et TikTok ont remporté mercredi une victoire judiciaire dans leur contestation de la redevance de surveillance imposée par l'Union européenne avec le règlement sur les services numériques (DSA), la Cour de justice de l'Union européenne s'étant ... Lire la suite
-
La laboratoire danois Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois, soit 11,5% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser huit milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer