Communiqué de presse LIGHTON



LightOn et BearingPoint nouent un partenariat pour accélérer la transformation des acteurs publics grâce à une IA générative souveraine.



LightOn, acteur européen de référence dans l’IA générative, et BearingPoint, cabinet indépendant, leader européen du conseil en management et technologies, annoncent un partenariat stratégique pour accompagner les organisations publiques dans l’adoption de l’intelligence artificielle générative (GenAI), en répondant à leurs exigences spécifiques de souveraineté (sécurité, contrôle des infrastructures et des données, maîtrise des technologies).