Communiqué de presse LIGHTON



LightOn annonce la nomination de Cécile Givron au poste de Directrice Administrative et Financière.



LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce la nomination de Cécile Givron en qualité de Directrice Administrative et Financière.



Diplômée de la Toulouse Business School et certifiée de l’ESSEC en tant qu’administratrice indépendante, Cécile Givron bénéficie d’un parcours de plus de 25 ans dans les fonctions finance, dont plus de 15 années passées au sein du cabinet Deloitte en tant qu’auditrice, en France et à l’international. Elle y a accompagné des groupes français et étrangers sur des problématiques complexes de consolidation, de transformation financière et de mise en conformité réglementaire.