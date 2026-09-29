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LightOn accélère sa croissance mais creuse sa perte nette
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 18:00

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LightOn a enregistré une forte croissance de son activité au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros, en hausse de 51%, porté notamment par la progression de 34% des ventes de licences Paradigm. La marge brute s'est améliorée à 28% du chiffre d'affaires, contre 15% un an plus tôt.

L'Ebitda ajusté, incluant la production immobilisée, s'est amélioré à -3,1 millions d'euros, contre -3,5 millions au premier semestre 2025. La perte nette s'est toutefois creusée à 4 millions d'euros, contre 3,7 millions un an auparavant. La trésorerie nette ressortait à 2,7 millions d'euros fin juin, contre 3,9 millions à fin 2025.

Sous l'impulsion de son nouveau directeur général Jean-Philippe Baert, LightOn a engagé un recentrage stratégique autour du Search et des usages métiers de l'intelligence artificielle. La société entend notamment capitaliser sur LightOn Suite et développer un modèle davantage fondé

sur les revenus récurrents.

À partir de 2027, LightOn prévoit d'accélérer la conversion commerciale et d'industrialiser ses déploiements. Le financement obligataire annoncé le 23 septembre, d'un montant pouvant atteindre 4 millions d'euros, doit permettre à la société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'en septembre 2027.

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