Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, reporte son entrée en bourse aux États-Unis dans un contexte d'effondrement du marché des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1, modification des sources, ajout de la réponse de l'entreprise aux paragraphes 2 et 5) par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil

Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, a reporté sa cotation prévue aux États-Unis, a déclaré la société jeudi, alors que la chute des valeurs logicielles s'étend maintenant aux ventes d'actions pour la première fois.

"Liftoff Mobile a pris la décision de prendre plus de temps avant de s'introduire en bourse, compte tenu des conditions actuelles du marché", a indiqué la société dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Les plans d'introduction en bourse retardés interviennent dans le contexte d'une chute des actions liées aux logiciels et aux technologies de l'information, les investisseurs craignant d'être perturbés par les dernières offres d'IA générative proposées par des sociétés telles qu'Anthropic et son Claude Cowork.

Plus de 800 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS depuis le 28 janvier, les investisseurs se demandant si l'IA est passée d'un effet de levier pour bon nombre de ces entreprises à un perturbateur potentiel.

"Nous avons la ferme intention de nous tourner vers les marchés publics lorsque le moment et les conditions seront les plus propices à notre vision à long terme", a ajouté Liftoff.

L'entreprise visait une valorisation allant jusqu'à 5,17 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, avec l'objectif de lever jusqu'à 762 millions de dollars.

Pour Blackstone, ce retard constitue un contretemps dans ce que la société a appelé "l'un des plus grands pipelines d'introduction en bourse" de son histoire.

Depuis des décennies, la Silicon Valley poursuit un modèle d'affaires de type logiciel-service à l'échelle commerciale, faisant des logiciels une allocation majeure dans les portefeuilles de plusieurs investisseurs en actifs alternatifs, dont les portefeuilles de crédit privé comprennent également des prêts au secteur.

Plus tôt dans la journée de jeudi, KKR KKR.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont indiqué que les actifs logiciels représentaient 6 à 8 % de leurs portefeuilles, tandis que leurs dirigeants ont exprimé leur confiance dans la qualité des actifs malgré l'effondrement du marché.

Néanmoins, alors que les marchés des introductions en bourse se remettent encore d'une accalmie de plusieurs années, la pause de Liftoff pourrait susciter un examen de conscience dans plusieurs conseils d'administration qui auraient pu envisager une introduction en bourse cette année.

Liftoff fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils pour acquérir des utilisateurs et développer leurs activités. La plateforme compte environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.

En 2021, Blackstone BX.N a combiné les entreprises de son portefeuille Liftoff et Vungle pour former ‍Liftoff Mobile, qui a connu une croissance rapide sous la direction de Jeremy Bondy.

Bloomberg a été le premier à faire état de ces projets. Blackstone n'a pas répondu immédiatement à nos demandes de commentaires.