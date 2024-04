Liflow® : une solution innovante enrichie d’IA pour optimiser le suivi oncologique

Montpellier, France, le 16 avril 2024 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et de Liflow®, annonce la soumission réglementaire de sa solution Liflow® 1.0 (marque commerciale déposée du projet Myra), plateforme oncologique dédiée à l’analyse de l’imagerie diagnostique et de suivi du cancer.



« La prochaine commercialisation de Liflow® représente une étape décisive dans notre stratégie de croissance. En proposant de nouvelles solutions toujours plus innovantes, nous démontrons notre engagement à repousser les limites de l’imagerie oncologique. Liflow® incarne notre détermination à améliorer les soins de santé en oncologie, offrant ainsi une valeur ajoutée à nos clients et à la communauté médicale » indique Nicolas Reymond, Directeur Général d’Intrasense.