Liflow®, solution dédiée à l’imagerie oncologique, remporte le Prix Innovation JFR 2024 dans la catégorie "Informatique de santé et IA"

Montpellier, France, le 30 septembre 2024 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow®, annonce avec fierté que sa solution Liflow® a été distinguée par le Prix Innovation JFR (Journées Francophones de la Radiologie) 2024 dans la catégorie « Informatique de santé et IA ».



Alexandre Salvador, Directeur général d’Intrasense : « Ce prix est une reconnaissance de la capacité d'Intrasense à innover et à apporter des solutions concrètes aux défis actuels du secteur de l’imagerie médicale oncologique. Avec Liflow®, nous développons une solution qui intègre des algorithmes d’IA de pointe, permettant d’accompagner les radiologues dans leur pratique quotidienne. Grâce à notre solution dédiée, le temps d'interprétation des scanners TAP peut être considérablement réduit, pouvant faire une différence dans la prise en charge des patients. L’obtention du Prix Innovation confirme notre ambition : améliorer la qualité des soins tout en optimisant l’efficience des praticiens. »