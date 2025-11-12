 Aller au contenu principal
Lifeway Foods en hausse grâce à des résultats solides au troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods < LWAY.O > en hausse de 11,5 % à 26,02 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce des ventes nettes de 57,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 46,1 millions de dollars l'année dernière

** Elle affiche un BPA trimestriel de 23 cents, contre 19 cents par action un an plus tôt

** LWAY réitère ses perspectives d'Ebitda ajusté pour l'année fiscale 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LIFEWAY FOODS
23,3300 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

