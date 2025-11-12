Lifeway Foods en hausse grâce à des résultats solides au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods < LWAY.O > en hausse de 11,5 % à 26,02 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce des ventes nettes de 57,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 46,1 millions de dollars l'année dernière

** Elle affiche un BPA trimestriel de 23 cents, contre 19 cents par action un an plus tôt

** LWAY réitère ses perspectives d'Ebitda ajusté pour l'année fiscale 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année